США намерены отменить торговые ограничения для стран Центральной Азии

Из Вашингтона поступают крайне важные и радостные новости для узбекской дипломатии и экономики. В ходе официальных слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США было сделано заявление, выводящее экономические связи с регионом Центральной Азии, в частности с Узбекистаном, на новый этап. Госсекретарь Марко Рубио официально подтвердил полную поддержку администрацией президента Дональда Трампа инициативы по полной отмене устаревшей «поправки Джексона-Вэника», которая на протяжении многих лет негативно влияла на взаимный товарооборот. Это означает прямое и широкое открытие американского рынка для стран нашего региона.

Глава внешнеполитического ведомства США особо отметил, что снятие этих ограничений крайне выгодно для двусторонних отношений. «Мы считаем это решение очень полезным и необходимым шагом на пути укрепления взаимного сотрудничества», — подчеркнул Марко Рубио. Отмена данной поправки разрушит искусственные барьеры, стоявшие на пути экономических связей в течение многих лет, и послужит резкому росту объема торговли с заокеанским партнером.

Кроме того, госсекретарь поделился планами на ближайшее будущее и сообщил еще одну важную новость для народов Центральной Азии. «Пользуясь случаем, хочу отметить, что мы планируем провести в регионе в ближайшее время встречу на высшем уровне в традиционном формате „К5+1“. Если будет угодно Богу, до конца текущего года я лично посещу регион для участия в этом саммите», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Следует отметить, что дипломатический механизм «К5+1» является уникальной платформой многостороннего и коллективного сотрудничества между США и пятью суверенными государствами Центральной Азии — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Вашингтон успешно использует этот эффективный формат диалога с 2015 года для реализации проектов в сферах безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. Предстоящая новая встреча и снятие ограничений, несомненно, еще больше укрепят этот мост.

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