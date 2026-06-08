США намерены отменить торговые ограничения для стран Центральной Азии

·8·Мир
США намерены отменить торговые ограничения для стран Центральной Азии

Из Вашингтона поступают крайне важные и радостные новости для узбекской дипломатии и экономики. В ходе официальных слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США было сделано заявление, выводящее экономические связи с регионом Центральной Азии, в частности с Узбекистаном, на новый этап. Госсекретарь Марко Рубио официально подтвердил полную поддержку администрацией президента Дональда Трампа инициативы по полной отмене устаревшей «поправки Джексона-Вэника», которая на протяжении многих лет негативно влияла на взаимный товарооборот. Это означает прямое и широкое открытие американского рынка для стран нашего региона.

Глава внешнеполитического ведомства США особо отметил, что снятие этих ограничений крайне выгодно для двусторонних отношений. «Мы считаем это решение очень полезным и необходимым шагом на пути укрепления взаимного сотрудничества», — подчеркнул Марко Рубио. Отмена данной поправки разрушит искусственные барьеры, стоявшие на пути экономических связей в течение многих лет, и послужит резкому росту объема торговли с заокеанским партнером.

Кроме того, госсекретарь поделился планами на ближайшее будущее и сообщил еще одну важную новость для народов Центральной Азии. «Пользуясь случаем, хочу отметить, что мы планируем провести в регионе в ближайшее время встречу на высшем уровне в традиционном формате „К5+1“. Если будет угодно Богу, до конца текущего года я лично посещу регион для участия в этом саммите», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Следует отметить, что дипломатический механизм «К5+1» является уникальной платформой многостороннего и коллективного сотрудничества между США и пятью суверенными государствами Центральной Азии — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Вашингтон успешно использует этот эффективный формат диалога с 2015 года для реализации проектов в сферах безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. Предстоящая новая встреча и снятие ограничений, несомненно, еще больше укрепят этот мост.

Следите за геополитическими и экономическими обновлениями в отношениях между США и Центральной Азией, деталями ожидаемого визита Марко Рубио и лучшими аналитическими материалами на международной арене всегда вместе с нами на страницах Замин!

СШАУзбекистанМарко РубиоДональд ТрампКонгресс США
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Землетрясение магнитудой 7,8: чрезвычайное положение на ФилиппинахЗемлетрясение магнитудой 7,8: чрезвычайное положение на ФилиппинахСегодня, 13:53В результате разрушительного землетрясения на Филиппинах погибли многие людиВ результате разрушительного землетрясения на Филиппинах погибли многие людиСегодня, 13:53В Турции отец пытался выбросить трехлетнюю дочь из окнаВ Турции отец пытался выбросить трехлетнюю дочь из окнаСегодня, 13:21Уровень воды в Каспийском море стремительно снижаетсяУровень воды в Каспийском море стремительно снижаетсяСегодня, 13:14Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»Сегодня, 13:05Трамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемириюТрамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемириюСегодня, 13:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление