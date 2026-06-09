Раскрыто: бывший министр Кочкоров работает курьером в США

·10·Мир
Раскрыто: бывший министр Кочкоров работает курьером в США

Появились сообщения о том, что бывший министр труда и социального развития Кыргызстана Улугбек Кочкоров работает курьером в США. Об этом сообщили местные СМИ.

Пользователи и автор поста идентифицируют мужчину, снятого на широко распространившемся в соцсетях видео, как бывшего депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана Улугбека Кочкорова. На кадрах видно, как он загружает различные посылки в багажник автомобиля.

По словам авторов поста, Кочкоров в настоящее время работает курьером в компании Amazon в США.

Это видео вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что любой честный труд ценен и заслуживает уважения. Другие вспомнили его политическую деятельность и работу в государственном управлении.

Согласно данным из открытых источников, Улугбек Кочкоров был депутатом Жогорку Кенеша В созыва от партии «Ата-Журт». Также он участвовал в президентских выборах 2017 года.

В октябре 2018 года Кочкоров был назначен на пост министра труда и социального развития Кыргызстана. Позже, в 2020 году, он выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах от партии «Биримдик».

Он был освобожден от должности министра после политических событий, произошедших в стране осенью 2020 года.

По данным некоторых изданий, Улугбек Кочкоров последние несколько лет живет со своей семьей в Чикаго. Однако он официально не прокомментировал свою текущую трудовую деятельность.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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