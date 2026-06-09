Накануне мирового первенства, приковавшего внимание всего мира, национальная сборная Узбекистана вышла на поле в Нью-Йорке (США) в крайне напряженном и содержательном товарищеском матче против одной из сильнейших и популярнейших команд Европы — сборной Нидерландов. Под руководством опытного специалиста Рональда Кумана голландцы эффективно использовали два пенальти и одержали победу со счетом 2:1. Единственный и красивый гол нашей команды в этом матче забил мастерски атаковавший ворота соперника нападающий Игорь Сергеев.

Однако этот спортивный праздник не ограничился лишь острыми футбольными событиями. Перед началом этого исторического матча делегация и футболисты национальной сборной Узбекистана, прибывшие на стадион в Нью-Йорке, неожиданно подверглись крайне строгому и тщательному специальному досмотру со стороны сотрудников службы безопасности США. Такие действия местных правоохранителей вызвали кратковременное недоумение и дискуссии вокруг стадиона.

Следует отметить, что представители нашей национальной сборной впервые в истории футбола столкнулись с такой уникальной и неожиданной ситуацией во время зарубежных поездок. Это событие наглядно продемонстрировало, насколько высок и строг уровень мер безопасности за океаном. Эта мера была применена не только к нашим представителям: ранее члены знаменитой национальной сборной Сенегала также прошли через аналогичные строгие и серьезные проверки на территории США.

Несмотря на поражение, наши соотечественники смогли на высоком уровне проверить свои силы и возможности перед предстоящим крупным турниром. Следите вместе с нами на страницах Zamin за последними этапами подготовки нашей сборной на полях США, официальными хрониками Чемпионата мира и самыми громкими эксклюзивными новостями из мира футбола!