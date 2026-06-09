Эскалация ракетных ударов между Ираном и Израилем

·8·Мир
Эскалация ракетных ударов между Ираном и Израилем

7 июня Иран нанес несколько волн ракетных ударов по северным районам Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что все запущенные ракеты были перехвачены системами ПВО.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что операция носит продолжительный характер, и предупредил о продолжении ракетных и дроновых атак в ближайшие дни.

Иранские официальные лица осудили удар Израиля по целям к югу от Бейрута, подчеркнув, что это действие «пересекает все красные линии». Ранее Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы».

После ракетных обстрелов армия Израиля пообещала жесткий ответ, заявив, что Иран «совершил серьезную ошибку».

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о намерении попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не усугублять ситуацию. По его мнению, это важно для сохранения возможной сделки между США и Ираном.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что после иранских ракетных атак ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных целей в западных и центральных районах Ирана.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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