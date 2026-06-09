Запущен новый премиум-сервис для желающих быстрее уехать в США

·6·Мир
Запущен новый премиум-сервис для желающих быстрее уехать в США

Объявлена важная и интересная новость для наших соотечественников и международных туристов, планирующих поездки в Соединенные Штаты Америки с туристическими или деловыми целями. Администрация Дональда Трампа за океаном внедряет совершенно новую платную систему для оформления визы США и прохождения ответственного собеседования в посольстве. Согласно новому порядку, с 1 июля 2026 года заявители, подающие документы на туристические и деловые визы (B1/B2), смогут записаться на собеседование в посольство всего за 10 рабочих дней. Разумеется, для использования такого быстрого и привилегированного удобства в рамках программы требуется внести дополнительный платеж в размере 750 долларов США.

Итак, что предлагает эта новая программа от Белого дома соискателям виз и каковы ее основные условия? Все детали четко изложены в следующем специальном плане:

  • Финансовая стоимость услуги: Помимо стандартного визового сбора, действующего сегодня (185 долларов), за скорость взимается отдельная плата в размере 750 долларов;

  • Гарантированный короткий срок: После успешной оплаты указанной дополнительной суммы для вас будет организовано консульское собеседование ровно в течение 10 рабочих дней;

  • Испытательный срок: Данная программа пока запускается как временный пилотный (экспериментальный) проект и будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года;

  • Географический охват: Этот вид премиум-услуги действует не во всех посольствах и консульствах мира, а только в определенных выбранных учреждениях (их полный и подробный список, как ожидается, вскоре будет официально опубликован Государственным департаментом).

Важное примечание: Следует особо отметить, что этот платеж в размере 750 долларов никоим образом не гарантирует выдачу визы США заявителю и не влияет на решение консула. Эти средства служат исключительно для максимального ускорения даты собеседования, позволяя обойти длинные очереди, растягивающиеся на месяцы.

По мнению аналитиков, из-за последовательного ужесточения миграционной политики в США в последнее время сроки ожидания живых и электронных очередей на получение виз категории B1/B2 чрезвычайно увеличились во многих странах мира, особенно в нашем регионе. В некоторых случаях гражданам приходилось ждать своей очереди месяцами, а то и полгода. Новая премиум-услуга станет идеальным решением для тех, кто ценит время выше денег и готов платить за скорость, а также поможет частично снизить избыточную нагрузку на систему.

Этот проект пока реализуется в формате временного правового регулирования, и вопрос о его постоянном внедрении будет рассмотрен по итогам тестирования в конце года. Согласно официальной информации Государственного департамента США, установленная цена услуги в 750 долларов взята не с потолка, а тщательно рассчитана на основе реальных административных расходов государства на организацию этого ускоренного процесса.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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