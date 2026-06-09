В Японии из-за одного медведя закрыли 94 школы

Местные власти приняли это решение из-за появления азиатского черного медведя, ранее не встречавшегося в черте города.

Уцуномия расположена в 100 километрах к северу от Токио, в ней проживает около 500 тысяч человек. Животное впервые заметили 6 июня возле городского парка, а на следующий день камеры наблюдения зафиксировали медведя на центральных улицах. Позже его видели и в жилых районах. 8 июня медведя заметили в промышленной зоне в двух километрах от центра города.

Полиция и охотники продолжают поиски медведя. Городские службы объезжают улицы на автомобилях с громкоговорителями, предупреждая жителей об опасности. Власти просят граждан запирать двери и окна, не приближаться к хищнику и прятаться в зданиях при встрече с ним.

В этом году в Японии зафиксировано около 50 тысяч случаев появления медведей. Это рекордный показатель для страны. Также растет число нападений животных на людей.