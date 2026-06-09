Узбекистанцы в Израиле предупреждены об опасности
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— постоянно находиться вблизи защищенных мест;
Посольство Узбекистана в Израиле предупредило граждан, находящихся на территории страны, о возможном обострении ситуации с безопасностью.
Граждан Узбекистана, находящихся в этой стране, призвали усилить бдительность. Посольство призвало всех граждан строго следовать инструкциям Командования тыла Израиля.
В целях обеспечения безопасности рекомендовано следующее:
— постоянно находиться вблизи защищенных мест;
— при сигнале или сирене о воздушной тревоге немедленно заходить в укрытие;
— не покидать укрытие без разрешения Командования тыла;
— непрерывно следить за официальными сообщениями и экстренными инструкциями.
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