В контролируемом Пакистаном регионе Кашмир в результате столкновений, произошедших во время выборов, погибли по меньшей мере 30 человек. После инцидента в регионе были усилены меры безопасности. Об этом сообщает Те Индепендент.

По данным запрещенного Народного комитета действий (ДжААК), жертвы погибли после открытия полицией стрельбы. По утверждению представителей движения, по меньшей мере 25 человек скончались 27 июля, и еще пять человек — 28 июля.

В видеообращении одного из активистов ДжААК Имтиаза Аслама говорится, что среди погибших в столкновениях с полицией есть мирные жители и молодежь. По его словам, среди погибших также числятся Усман Назир — брат основателя движения Омара Назира Кашмири, и два гражданина Белуджистана. Кроме того, около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пресс-секретарь движения СА Хан заявил, что в городе Мирпур силовики применили огнестрельное оружие против безоружных демонстрантов. По его утверждению, тела погибших впоследствии были увезены с места происшествия. Эти заявления пока не подтверждены независимыми источниками.

Организация Амнестй Интернатионал призвала провести оперативное, независимое и прозрачное расследование случившегося. Организация также заявила о необходимости восстановить интернет-связь в регионе и предоставить средствам массовой информации и независимым наблюдателям доступ к нему.

Правительство Пакистана отвергло обвинения в стрельбе по мирным демонстрантам. Министр информации страны Атта Тарар заявил, что за демонстрациями стоит Индия. Представители ДжААК назвали эти обвинения необоснованными, подчеркнув, что их движение направлено на удовлетворение социально-экономических требований местного населения.