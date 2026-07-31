В пакистанском Кашмире полиция застрелила 30 демонстрантов

·148·Мир
В пакистанском Кашмире полиция застрелила 30 демонстрантов

В контролируемом Пакистаном регионе Кашмир в результате столкновений, произошедших во время выборов, погибли по меньшей мере 30 человек. После инцидента в регионе были усилены меры безопасности. Об этом сообщает Те Индепендент.

По данным запрещенного Народного комитета действий (ДжААК), жертвы погибли после открытия полицией стрельбы. По утверждению представителей движения, по меньшей мере 25 человек скончались 27 июля, и еще пять человек — 28 июля.

В видеообращении одного из активистов ДжААК Имтиаза Аслама говорится, что среди погибших в столкновениях с полицией есть мирные жители и молодежь. По его словам, среди погибших также числятся Усман Назир — брат основателя движения Омара Назира Кашмири, и два гражданина Белуджистана. Кроме того, около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пресс-секретарь движения СА Хан заявил, что в городе Мирпур силовики применили огнестрельное оружие против безоружных демонстрантов. По его утверждению, тела погибших впоследствии были увезены с места происшествия. Эти заявления пока не подтверждены независимыми источниками.

Организация Амнестй Интернатионал призвала провести оперативное, независимое и прозрачное расследование случившегося. Организация также заявила о необходимости восстановить интернет-связь в регионе и предоставить средствам массовой информации и независимым наблюдателям доступ к нему.

Правительство Пакистана отвергло обвинения в стрельбе по мирным демонстрантам. Министр информации страны Атта Тарар заявил, что за демонстрациями стоит Индия. Представители ДжААК назвали эти обвинения необоснованными, подчеркнув, что их движение направлено на удовлетворение социально-экономических требований местного населения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Сегодня, 10:08Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСпасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСегодня, 09:01«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретомСегодня, 07:21В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеВ Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеСегодня, 05:3720-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентомСегодня, 05:33Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаРоссиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаСегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу