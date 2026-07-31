Мощный взрыв на шахте в Пакистане унес жизни 32 горняков

В результате мощного взрыва на угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 32 горняка. На месте трагедии продолжаются спасательные работы и расследование. Об этом сообщает Ал Джазира со ссылкой на официальные лица страны.

Сообщается, что несчастный случай произошел 30 июля на угольной шахте Соранж недалеко от города Кветта. По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление метана внутри шахты.

По словам представителя провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, спасатели сначала подняли на поверхность тела 29 горняков. Позже внутри шахты были обнаружены тела еще трех погибших рабочих.

Несмотря на то, что с момента происшествия прошло более 12 часов, спасатели не прекращают поисковые работы. Однако ответственные лица заявляют, что шансы найти выживших крайне малы.

Согласно официальным данным, в момент взрыва внутри шахты находились 36 шахтеров. В результате мощной ударной волны серьезно пострадали две расположенные близко друг к другу шахты.

Специалисты отмечают, что в угледобывающем секторе Пакистана, особенно в провинции Белуджистан, подобные трагедии происходят часто из-за несоблюдения требований безопасности. В частности, основными факторами указываются недостаточная вентиляция, недоработки в механизмах контроля газа и неполное обеспечение мер охраны труда.

Несмотря на это, тысячи жителей Белуджистана, несмотря на низкую заработную плату и высокий риск, вынуждены работать именно в угольной промышленности в качестве источника средств к существованию.