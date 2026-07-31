Пока мать ушла с парнем, годовалый ребенок погиб в горячей ванне

В американском штате Калифорния вынесен судебный приговор по делу о трагической гибели годовалого ребенка. 26-летняя Саманта Гарвер и ее 34-летний сожитель Серхио Мена признали свою вину по обвинениям в убийстве второй степени и жестоком обращении с ребенком.

Согласно материалам следствия, 30 сентября 2023 года Серхио Мена посадил годовалого Генри Уитли-Брауна в ванну с очень горячей водой и ушел из дома. Предполагается, что он мог отправиться за наркотиками. Скорую помощь ребенку, получившему тяжелые ожоги, вызывать не стали, ограничившись лишь нанесением обычной мази на обожженные участки.

Лишь на следующий день, когда у мальчика замедлилось дыхание, была вызвана скорая помощь. Врачи обнаружили Генри с остановкой сердца, сильным обезвоживанием и в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок и ранее регулярно подвергался насилию. Экспертиза выявила на его теле следы ожогов второй и третьей степени, синяки, а также несколько заживающих переломов. Служба защиты детей также подтвердила, что причиной смерти стали насилие и халатность.

По решению суда Серхио Мена приговорен к 21 году, а Саманта Гарвер — к 14 годам лишения свободы. Прокуратура подчеркнула, что данный приговор восстановил справедливость и виновные больше не смогут причинить вред ни одному ребенку.