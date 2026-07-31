Пока мать ушла с парнем, годовалый ребенок погиб в горячей ванне

·1.6K·Мир
Пока мать ушла с парнем, годовалый ребенок погиб в горячей ванне

В американском штате Калифорния вынесен судебный приговор по делу о трагической гибели годовалого ребенка. 26-летняя Саманта Гарвер и ее 34-летний сожитель Серхио Мена признали свою вину по обвинениям в убийстве второй степени и жестоком обращении с ребенком.

Согласно материалам следствия, 30 сентября 2023 года Серхио Мена посадил годовалого Генри Уитли-Брауна в ванну с очень горячей водой и ушел из дома. Предполагается, что он мог отправиться за наркотиками. Скорую помощь ребенку, получившему тяжелые ожоги, вызывать не стали, ограничившись лишь нанесением обычной мази на обожженные участки.

Лишь на следующий день, когда у мальчика замедлилось дыхание, была вызвана скорая помощь. Врачи обнаружили Генри с остановкой сердца, сильным обезвоживанием и в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок и ранее регулярно подвергался насилию. Экспертиза выявила на его теле следы ожогов второй и третьей степени, синяки, а также несколько заживающих переломов. Служба защиты детей также подтвердила, что причиной смерти стали насилие и халатность.

По решению суда Серхио Мена приговорен к 21 году, а Саманта Гарвер — к 14 годам лишения свободы. Прокуратура подчеркнула, что данный приговор восстановил справедливость и виновные больше не смогут причинить вред ни одному ребенку.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Сегодня, 10:08Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСпасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСегодня, 09:01«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретомСегодня, 07:21В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеВ Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеСегодня, 05:3720-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентомСегодня, 05:33Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаРоссиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаСегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу