В Эквадоре в доме обнаружены сожженные тела 7 человек

·97·Мир
В Эквадоре в доме обнаружены сожженные тела 7 человек

В одном из домов в провинции Каньяр на юге Эквадора были обнаружены обгоревшие тела семи человек. Местные правоохранительные органы начали масштабное расследование инцидента. Об этом со ссылкой на официальные лица страны сообщает КБС Невс.

Сообщается, что трагедия произошла 28 июля в городке Ла-Тронкаль. Сотрудники полиции обнаружили внутри дома тела семи человек. У двоих из них руки и ноги были связаны проволокой. Неподалеку от места происшествия также был найден сгоревший автомобиль.

По предварительным данным, погибшим было от 21 до 30 лет. Следователи не исключают, что это преступление может быть связано с борьбой за территории между преступными группировками страны.

Как сообщили в правоохранительных органах, на стенах дома были оставлены надписи «Земля волков» и «Волки активны». Проверяется версия о том, что эти надписи могут быть связаны с одной из крупнейших преступных группировок Эквадора Лос Лобос («Волки»).

В последние годы активность преступных группировок в Эквадоре резко возросла. Поскольку страна превратилась в один из ключевых узлов на путях контрабанды кокаина, столкновения между вооруженными бандами также участились.

В июне на юго-западе страны тела восьми человек были найдены в пластиковых месках. Тогда власти также связали этот инцидент с противостоянием конкурирующих преступных группировок.

Согласно официальной статистике, за 2025 год в Эквадоре жертвами насилия стали более 9 200 человек. Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения в ряде регионов с целью усиления борьбы с организованной преступностью.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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