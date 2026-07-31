Согласно громкому сообщению авторитетной британской газеты Те Гуардиан, вооруженные силы России впервые нанесли ракетный удар по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов (дронов), принадлежащему американской компании на территории Украины. Это первый подтвержденный случай прямого удара Москвы по объекту американской корпорации за время конфликта.

Zamin.уз представляет детали этого события, имеющего геополитическое значение, и мнение экспертов.

Цель — американский завод в Киеве

Целью удара стал расположенный в Киеве завод Терминал Аутономй. Как отмечает издание, уничтоженное в минувшую пятницу российской баллистической ракетой предприятие принадлежит корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр, США.

Регистрационные данные штата показывают, что компания Терминал Аутономй была основана в 2023 году и принимала активное участие в укреплении оборонного потенциала Украины.

«Все является целью»: реакция бывшего сотрудника американской разведки

Данный инцидент оценивается как новый этап опосредованного противостояния между Россией и США. Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Русским все равно, кому принадлежит компания. Все является целью... Я искренне думаю, что если бы в Украине производились ракеты Патриот или любая другая американская система, русские нанесли бы удар и по этому производственному заводу».

Это заявление свидетельствует о готовности России уничтожать любые зарубежные активы, интегрированные в военно-промышленный комплекс Украины.

Сообщение ТАСС и виды производимых дронов

Российское государственное информационное агентство ТАСС в воскресенье со ссылкой на Министерство обороны России сообщало об этой атаке. Примечательно, что российская сторона в своем сообщении не стала раскрывать принадлежность завода американской компании, однако отметила, что там работали «специалисты украинско-американской компании».

По данным ТАСС, на уничтоженном заводе производились дроны следующих моделей:

АК-400 Скйте

АК-100 Баёнет

Эти беспилотники использовались Вооруженными силами Украины для нанесения ударов на дальние дистанции.

Ущерб и пострадавшие

По информации источника Те Гуардиан, близкого к компании, несмотря на то, что в результате мощного ракетного удара заводу был причинен серьезный ущерб, по счастливой случайности никто не погиб.

Основные детали происшествия (таблица)

Показатель Детали Дата Прошлая пятница (Те Гуардиан) / Пятница (МО РФ) Цель Завод дронов Терминал Аутономй Местоположение Киев, Украина Владелец Корпорация, зарегистрированная в Делавэре (США) Тип оружия Баллистическая ракета Производимые дроны АК-400 Скйте, АК-100 Баёнет Жертвы Нет

Заключение: Эскалация конфликта

Прямой удар России по американским активам в Украине свидетельствует о значительной эскалации конфликта. Это событие может повлиять на планы зарубежных оборонных компаний по созданию производственных мощностей в Украине и изменить формат военной помощи, оказываемой Киеву.

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Источник: на основе материалов Те Гуардиан и ТАСС.