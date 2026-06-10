В Южной Африке в результате стрельбы погибли 12 человек

·0·Мир
В Южной Африке в результате стрельбы погибли 12 человек

В южноафриканском городе Йоханнесбург произошла стрельба. По сообщению агентства Энса, инцидент случился 9 июня в районе Кливленд.

В результате стрельбы погибли 12 человек, еще 9 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, подробная информация об их состоянии пока не поступала.

По предварительным данным, более 10 вооруженных лиц, прибывших на белом автомобиле Toyota Куантум, открыли огонь по людям, после чего скрылись с места происшествия.

Причины нападения пока неизвестны. Информация о задержании подозреваемых не поступала.

ЮАРЙоханнесбургСтрельбаПроисшествияКриминал
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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