На Британских островах найден гигантский скорпион возрастом 415 миллионов лет

Новое открытие, вызвавшее резонанс в научном мире, было сделано на Британских островах. Специалисты изучили ископаемые останки гигантского скорпиона, жившего на Земле около 415 миллионов лет назад.

Ученые назвали это древнее существо Праеарктурус гигас и отмечают, что оно может быть самым крупным скорпионом из когда-либо обнаруженных.

Согласно исследованиям, его клешни достигали 16 сантиметров, а длина тела составляла около метра. Следы этого гигантского существа сохранились в слоях Ст Маугхан'с Сандстоне Форматион, найденных в районе Поуис в Уэльсе, а также в регионах Херефордшир и Вустершир в Англии.

Самое интересное, что этот скорпион жил в раннем девонском периоде истории Земли, то есть 415 миллионов лет назад. Хотя окаменелости были впервые обнаружены в 1870-х годах, их истинная природа долгое время оставалась загадкой.

Изначально ученые предполагали, что эти останки принадлежат гигантскому крабу. Однако исследования, проведенные с помощью современных компьютерных томографов и технологий 3Д-моделирования, подтвердили, что это существо на самом деле было скорпионом.

По мнению исследователей, его размеры могут быть связаны с тем, что экологические условия и конкуренция на Земле в тот период еще не были достаточно сформированы.

Это открытие имеет важное значение не только для палеонтологии, но и для понимания эволюции жизни на Земле.