Сегодня ожидается падение ракеты SpaceX на Луну: что произойдет?

Ожидается, что фрагмент ракеты компании SpaceX, движущийся в космосе с прошлого года, сегодня — 5 августа — на высокой скорости столкнется с поверхностью Луны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщается, этот объект размером примерно со школьный автобус является второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9, которая в январе 2025 года вывела в космос лунный посадочный аппарат компании Firefly Аероспаке.

По данным специалистов, ожидается, что ракетный фрагмент массой около 4 тонн врежется в поверхность Луны в 02:35 по восточному времени США (06:35 по ГМТ) на скорости примерно 8 690 километров в час. В результате столкновения с поверхности Луны может подняться большое количество пыли. Вероятно, эта пыль будет освещена солнечными лучами, однако наблюдать ее невооруженным глазом с Земли будет крайне сложно.

Представители SpaceX заявили, что данное столкновение не было запланировано заранее. Предполагается, что фрагмент ракеты упадет в районе кратера Эйнштейн, расположенного в западной части Луны. Эта область плохо видна с Земли, поэтому возможность непосредственного наблюдения за событием ограничена.

В обычных миссиях после вывода полезной нагрузки на заданную орбиту вторая ступень ракеты возвращается в атмосферу Земли и сгорает либо направляется в океан. Однако на этот раз из-за направленности миссии к Луне потребовалось значительно больше энергии, и вторая ступень ракеты осталась в космосе.

Астрономы лишь в начале текущего года обнаружили, что этот фрагмент ракеты, у которого закончилось топливо и была утрачена возможность управления, вышел на орбиту, пересекающуюся с Луной.

По словам директора научных программ SpaceX для NASA и проекта Dragon Джулианна Шайман, совокупное воздействие солнечной активности и гравитационных сил постепенно направило фрагмент ракеты к Луне.

По мнению автора астрономических программ Билл Грай, это событие не представляет серьезной опасности для человечества. Однако оно указывает на необходимость уделять еще больше внимания контролю космического мусора и его безопасной утилизации.

Отмечается, что падение космического мусора на Луну наблюдается крайне редко. Например, в 2022 году один из фрагментов китайской ракеты упал на поверхность Луны. А в 2009 году ученые NASA намеренно направили фрагмент ракеты на Луну, чтобы изучить лунную пыль и ее внутреннюю структуру.

В последние годы также завершились неудачей несколько космических миссий, целью которых была мягкая посадка на Луну. В частности, российский аппарат «Луна-25» в 2023 году, а индийская миссия «Чандраяан-2» и израильская «Берешит» — в 2019 году разбились о поверхность Луны.

По мнению специалистов, подобные события в будущем сделают вопрос управления космическим мусором еще более актуальным при осуществлении миссий к Луне и в глубокий космос.