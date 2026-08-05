NASA продлила миссию космического аппарата Voyager 2 ещё на один год

Специалисты NASA успешно выполнили сложную операцию в энергосистеме космического аппарата Voyager 2, исследующего самые отдалённые области космоса, и добились продления его научной программы ещё на один год. Как сообщает издание иксбт.ком, эта операция под названием «Биг Банг» позволила продлить срок работы трёх оставшихся научных приборов аппарата, не отключая их. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает что.

Инженеры Джет Пропулсион Лабораторй (ДжПЛ) пересмотрели распределение энергии, отключили некоторые второстепенные системы, требующие большого количества энергии, и перешли на альтернативные энергосберегающие решения. В ходе этого сложного процесса особое внимание уделялось поддержанию достаточного обогрева оборудования, поскольку Voyager 2 сейчас движется в условиях чрезвычайно холодного межзвёздного пространства.

Мощность плутония и естественное снижение

Как сообщается, оба космических аппарата серии Voyager получают электроэнергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Эти устройства преобразуют тепло, выделяющееся в результате распада плутония, в электрическую энергию. Однако из-за естественного распада радиоактивного материала мощность генераторов ежегодно снижается примерно на 4 ватта.

За почти 50 лет космического путешествия запас энергии аппаратов резко сократился. Поэтому команда инженеров вынуждена поэтапно отключать второстепенные системы, чтобы как можно дольше сохранить научную миссию.

Будущие планы и прежние ограничения

Проблема нехватки энергии уже начала проявляться на практике. В частности, начиная с 2024 года на каждом аппарате были отключены по два научных прибора из-за недостатка мощности. Если бы текущая модернизация не была проведена, NASA пришлось бы отключить ещё один важный прибор на Voyager 2 к концу 2026 года.

Нынешний успех важен не только для Voyager 2, но и для всей космической истории человечества. В ближайшие месяцы специалисты планируют провести аналогичную операцию и на аппарате Voyager 1, находящемся ещё дальше от Земли.