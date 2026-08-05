Фотография Криштиану Роналду с его дорогими автомобилями привлекла всеобщее внимание

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Фотография Криштиану Роналду с его дорогими автомобилями привлекла всеобщее внимание

Криштиану Роналду опубликовал в социальной сети новые фотографии, на которых он позирует перед своими дорогими суперкарами. На снимках футболист предстал в белой рубашке и джинсах, а красный "Ferrari Монза СП2" и тёмный "Bugatti Вейрон" привлекли всеобщее внимание.

По имеющимся данным, в личном гараже Роналду находится около 40 автомобилей. Самым дорогим автомобилем в его коллекции считается "Bugatti Чентодиечи". Цена этой модели, выпущенной в количестве всего 10 экземпляров по всему миру, оценивается примерно в 9 миллионов долларов.

В коллекцию также входят "Bugatti Широн", "Ferrari Дейтона СП3", "ЛаФеррари", "Макларен Сенна", "Ламборгини Авентадор" и "Роллс-Ройс Куллинан".

По различным оценкам, общая стоимость автомобилей футболиста составляет около 25–40 миллионов долларов. Роналду не раскрывал полный список всех своих машин.

Krishtianu Ronaldu стоит рядом с красным Ferrari Monza SP2.
Криштиану РоналдуFerrariBugattiMcLarenLamborghini
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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