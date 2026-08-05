Каннаваро ответил на слухи и назвал главную проблему

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро отреагировал на сообщения о том, что после мундиаля он якобы бросил команду и уехал отдыхать в Италию. Итальянский специалист заявил, что оставался с игроками до конца турнира, а его последующая поездка была связана с паузой в Суперлиге.

5 августа на пресс-конференции в Ассоциации футбола Узбекистана Каннаваро также открыто назвал главную проблему сборной на чемпионате мира. По его мнению, футболисты еще не до конца адаптировались к игре на высоких скоростях в течение длительного времени.

«Я не уезжал до окончания мундиаля»

После чемпионата мира в некоторых изданиях распространилась информация о том, что Каннаваро не вернется в Ташкент, а отправится из Нью-Йорка в Италию и будет находиться в отпуске до сентября.

На пресс-конференции тренер подчеркнул, что хронология событий в этих сообщениях была передана неверно.

«Слова о том, что я сразу после чемпионата мира уехал в Италию отдыхать, не соответствуют действительности. Я оставался с национальной сборной в гостинице в Нью-Йорке вплоть до завершения мундиаля».

Как пояснил Каннаваро, он не покидал сборную до окончания соревнований. Позже, когда в Суперлиге Узбекистана возникла пауза, он на короткое время съездил на родину.

После возобновления матчей чемпионата он вернулся в Узбекистан и продолжил следить за действиями местных футболистов.

Матчи Суперлиги снова под контролем

Каннаваро сообщил, что процесс оценки кандидатов в национальную команду не прекращался. По его словам, тренерский штаб регулярно наблюдает за матчами Суперлиги и анализирует физическое состояние игроков и их действия на поле.

Этот процесс важен для нового этапа сборной после мундиаля. Ведь чемпионат мира показал, что футболистам Узбекистана помимо индивидуального мастерства необходимо работать над игровым темпом и скоростью принятия решений.

Каннаваро напомнил, что говорил об этом недостатке еще за несколько месяцев до турнира.

Главная проблема — поддержание высокого темпа

Итальянский специалист в очередной раз подчеркнул, что перед национальной командой стоит важнейшая задача по повышению интенсивности игры.

«Я всегда говорил, что футболисты должны играть в высоком темпе. Я заранее знал, что на чемпионате мира скорость игры будет очень высокой».

По мнению Каннаваро, на уровне мундиаля соперник дает игроку минимум времени на прием мяча, оценку обстановки и принятие решения. Команда должна действовать быстро даже под прессингом и сохранять одинаковый темп на протяжении всей встречи.

Еще на пресс-конференциях перед чемпионатом мира он отмечал необходимость повышения физической подготовки и интенсивности. Тогда Каннаваро заявлял, что таких соперников, как Колумбия и Португалия, невозможно победить за счет одной лишь техники, футболисты должны бороться до конца в каждом эпизоде.

Результат на мундиале обнажил проблему

Сборная Узбекистана, впервые в своей истории принявшая участие в чемпионате мира, не смогла преодолеть групповой этап. После турнира Каннаваро признал, что уровень мундиаля крайне суров, и даже мелкие ошибки резко влияют на результат.

Новое заявление тренера показывает, что он не пытался оправдать поражения лишь нехваткой опыта. По его словам, главная разница проявилась в умении игроков действовать под высоким давлением, поддерживать темп и принимать правильные решения даже в условиях усталости.

Каннаваро не стал скрывать, что предупреждал об этой опасности заранее:

«Возможно, многие думали, что на мундиале нам придется легко. Но я говорил об этом заранее».

Теперь нужны не предупреждения, а результат

Чемпионат мира стал для сборной Узбекистана огромным опытом. Однако на следующем этапе самого вывода о том, что «темп был высоким», будет уже недостаточно.

Тренерскому штабу предстоит повысить физическую подготовку игроков внутреннего чемпионата, сформировать состав, способный играть с высокой интенсивностью, и устранить недостатки, проявившиеся на мундиале.

Из слов Каннаваро на пресс-конференции стало ясно одно: он закрыл тему слухов об уходе, но не стал скрывать главную проблему команды. Теперь основным вопросом остается то, сколько времени и какие решения потребуются для ее решения. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!