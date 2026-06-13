Чиновник уволен за использование искусственного интеллекта для удаления мусора на фото

·2·Мир
Чиновник уволен за использование искусственного интеллекта для удаления мусора на фото

В Алматы, Казахстан, госслужащий лишился работы из-за ненадлежащего использования технологий искусственного интеллекта. Он попытался отредактировать фотографию заваленной мусором территории с помощью ИИ, чтобы создать видимость того, что проблема решена.

Как выяснилось, в середине мая один из пользователей социальной сети Threads опубликовал фотографии, показывающие, что мусор во дворе одного из домов Бостандыкского района долгое время не вывозился.

В ответ на это обращение районный акимат сообщил, что территория была очищена коммунальными службами, и предоставил фотографии. Однако пользователь соцсети обратил внимание на искусственные изменения на снимках. Сама платформа пометила изображения как «контент, созданный с помощью искусственного интеллекта».

«Они взяли мои фотографии с мусором, удалили его с помощью ИИ и представили это как результат работ по уборке», — прокомментировал пользователь.

9 июня пресс-служба акимата Алматы выступила с официальным заявлением, сообщив, что госслужащий, опубликовавший пост, признал факт использования искусственного интеллекта.

По данным акимата, поскольку сотрудник признал свою вину, необходимости в проведении дополнительного служебного расследования не возникло. При этом трудовой договор с ним был расторгнут, а его деятельность в госоргане прекращена.

Власти заявили, что вопрос по данному инциденту закрыт и необходимости в дополнительных дисциплинарных мерах нет.

Этот случай еще раз показал, к каким последствиям может привести неправильное использование возможностей искусственного интеллекта.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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