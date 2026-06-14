Пилот, летавший 17 лет с фальшивым дипломом, задержан

·29·Мир
Пилот, летавший 17 лет с фальшивым дипломом, задержан

В Канаде раскрыт случай, потрясший авиационную отрасль. Бывший пилот авиакомпании Air Канада Джеффри Уэлл был арестован по обвинению в выполнении полетов без действующей лицензии в течение 17 лет.

Согласно данным следствия, в период с 2009 по 2025 год он совершил более 900 внутренних и международных рейсов. Примечательно, что все это время он успешно выдавал себя за квалифицированного пилота.

Правоохранительные органы предъявили ему ряд серьезных обвинений, включая мошенничество, использование поддельных документов и предоставление ложных сведений.

Авиакомпания Air Канада в своем официальном заявлении отметила, что за время работы данный сотрудник успешно проходил все практические и технические проверки. Однако, как только факт был выявлен, он был немедленно отстранен от полетов.

Этот инцидент вновь поднял вопрос о необходимости усиления механизмов контроля и проверки в авиационной системе.

КанадаAir CanadaАвиацияПроисшествияПилот
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Charos
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