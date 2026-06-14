Блюдо «похожее на волосы»: необычный деликатес в Китае вызывает удивление

В Китае необычный продукт, внешне напоминающий человеческие волосы — фацай (фат чой) становится все более популярным. Это странное блюдо вызывает любопытство у многих туристов и интернет-пользователей.

На самом деле фацай — это съедобная цианобактерия, растущая в водоемах пустынных районов. В сушеном виде она похожа на длинные тонкие черные волокна, и именно этот вид поражает многих.

Обычно фацай добавляют в различные супы, и после размягчения в воде он становится похож на лапшу. Некоторые кафе и уличные торговцы обжаривают его со специями и подают как отдельное блюдо.

Интересно, что туристы, впервые увидев этот продукт, часто принимают его за настоящие волосы и приходят в замешательство. Несмотря на это, фацай является одним из любимых блюд местных жителей и ценится за свой уникальный вкус.