Минутная ошибка: Ужасная трагедия в Бразилии

21-летняя девушка погибла во время роуп-джампинга (экстремальный аттракцион, похожий на банджи-джампинг) в городе Лимейра, штат Сан-Паулу. По предварительным данным, организаторы забыли пристегнуть её к страховочному тросу, и девушка упала с высоты около 40 метров без какой-либо защиты.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как девушка готовится к прыжку, однако страховочный трос остался лежать на земле. Очевидцы заметили ошибку только после того, как она совершила прыжок.

По факту происшествия начато расследование. По сообщениям местных СМИ, несколько человек, находившихся на месте происшествия, были допрошены, некоторые из них временно задержаны.

Секундная невнимательность унесла жизнь молодого человека. Этот случай еще раз напомнил о том, насколько важно строго соблюдать правила безопасности в экстремальных видах спорта.