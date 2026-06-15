В Китае роботы-змеи начали контролировать электрические сети

В Китае внедрена практика использования роботов-змей для контроля линий электропередачи. Передвигаясь по проводам, они выявляют неисправности и перегревы, которые могут привести к аварийным ситуациям. Об этом сообщает издание Интерестинг Энгиниринг.

Сообщается, что роботы применяются в Куньмине, административном центре провинции Юньнань. Обвиваясь вокруг проводов, они с помощью камер и специальных датчиков обнаруживают обрывы, изношенные детали и аномальные изменения температуры. По данным разработчиков, роботы уже проверили более 130 километров линий электропередачи.

Данная система была разработана Бюро электроснабжения района Гуаньду. По словам представителей бюро, эффективность проверок, проводимых с помощью роботов, в три раза выше, чем при использовании традиционных методов ручного труда.

В отличие от дронов, часто используемых для контроля электросетей, роботы-змеи передвигаются непосредственно по кабелям. Это позволяет им беспрепятственно работать в зонах с ограниченным полетом дронов, особенно вблизи аэропортов. Кроме того, такие роботы более устойчивы к электромагнитным помехам от высоковольтных линий, которые не влияют на управление и качество изображения.

Новая технология помогает устранить ряд недостатков дронов, включая зависимость от погодных условий и ограниченное время работы аккумулятора. Благодаря постоянному мониторингу с близкого расстояния специалисты энергетической отрасли могут быстрее выявлять и своевременно устранять потенциальные проблемы.

Китайские энергетические компании активно используют для мониторинга инфраструктуры не только роботов-змей, но и роботов-собак, дронов и стационарные камеры наблюдения.

Робот-змея имеет гибкий корпус, состоящий из нескольких сегментов, что позволяет ему свободно перемещаться по проводам и преодолевать различные препятствия, в частности изоляторы. Благодаря этому он легко достигает участков, труднодоступных для людей или дронов. В головной части робота установлены камера и специальные датчики для своевременного обнаружения неисправностей и рисков.

Примечательно, что робот получает питание непосредственно от проверяемой линии электропередачи бесконтактным способом.

После успешных испытаний на нескольких направлениях электросетей компании расширили масштабы использования роботов в более сложных условиях. Также роботы-собаки привлекаются к проверкам в высоковольтных зонах и других опасных для человека местах.