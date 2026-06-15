Президент Турции приветствовал соглашение, достигнутое между США и Ираном

·52·Мир
Президент Турции приветствовал соглашение, достигнутое между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение, достигнутое между США и Ираном.

По его словам, данное соглашение является необходимым шагом на пути к обеспечению мира и безопасности в регионе.

Эрдоган отметил важность воздержания от заявлений, провокаций и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в преддверии подписания соглашения.

Турецкий лидер высоко оценил посреднические усилия Пакистана и выразил благодарность лидерам США и Ирана.

Он также особо подчеркнул поддержку дипломатических инициатив со стороны Катара и Саудовской Аравии.

Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияСШАИранПакистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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