Президент Турции приветствовал соглашение, достигнутое между США и Ираном
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение, достигнутое между США и Ираном.
По его словам, данное соглашение является необходимым шагом на пути к обеспечению мира и безопасности в регионе.
Эрдоган отметил важность воздержания от заявлений, провокаций и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в преддверии подписания соглашения.
Турецкий лидер высоко оценил посреднические усилия Пакистана и выразил благодарность лидерам США и Ирана.
Он также особо подчеркнул поддержку дипломатических инициатив со стороны Катара и Саудовской Аравии.
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