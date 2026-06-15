Осел на парашюте: видео вызвало ажиотаж в сети

·63·Мир
Осел на парашюте: видео вызвало ажиотаж в сети

Эмрах Байбура из Турции поделился в социальных сетях необычным видео, на котором он запечатлен летящим на парашюте вместе с ослом. Эти кадры быстро распространились и вызвали бурные обсуждения среди пользователей.

На видео видно, как мужчина подготовил осла с помощью специального снаряжения и поднялся с ним в воздух. Хотя многих это удивило, некоторые расценивают поступок как жестокое обращение с животными.

В то же время часть пользователей соцсетей усомнилась в подлинности видео, предположив, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

На данный момент официально не подтверждено, является ли видео настоящим или монтажом. Однако оно уже стало одним из самых обсуждаемых роликов в интернете.

ТурцияЭмрах БайбураПарашютОселВидео
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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