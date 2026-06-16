«Искомый ребенок был в этой самой машине» — неожиданный случай в Турции

·39·Мир
«Искомый ребенок был в этой самой машине» — неожиданный случай в Турции

В Турции 5-летний ребенок залез в багажник нового автомобиля отца и случайно оказался заперт внутри.

Родители, не сумев найти сына, сели именно в эту машину и начали искать его по улицам.

Спустя некоторое время из салона автомобиля послышались звуки, и выяснилось, что ребенок находится в багажнике.

Спасатели демонтировали заднее сиденье машины и благополучно извлекли ребенка.

Турция
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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