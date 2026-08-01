Поднявшая флаг Палестины на сцене музыкальная группа понесла наказание

Известная британская музыкальная группа Массиве Аттак была лишена права проводить концерты в Сингапуре после того, как продемонстрировала флаг Палестины на сцене во время своего выступления в этой стране. Об этом сообщает издание Те Гуардиан со ссылкой на сингапурскую полицию.

Сообщается, что во время концерта, прошедшего 29 июля текущего года, два участника группы вынесли на сцену палестинский флаг. Один из них также прокричал перед зрителями лозунг «Фри Палестине» («Свободу Палестине»).

Согласно законодательству Сингапура, демонстрировать флаги иностранных государств, государственные символы или баннеры политического характера на массовых мероприятиях без специального разрешения запрещено. Правоохранительные органы подчеркнули, что данный инцидент стал нарушением этих требований.

По результатам расследования двум музыкантам было вынесено официальное предупреждение. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Сингапура в будущем. Регулятор в сфере медиа страны заявил, что отклонит любые последующие заявки группы Массиве Аттак на проведение концертов.

В полиции отметили, что организатор концерта был хорошо осведомлен об условиях лицензирования и законах страны. Тем не менее, во время концерта эти правила соблюдены не были. В настоящее время регулятор также изучает вопрос о том, были ли нарушены лицензионные требования. На данный момент ни организаторы концерта, ни группа Массиве Аттак не сделали официальных заявлений по этому поводу.

Полиция Сингапура также призвала граждан и иностранцев не привносить внешнеполитические конфликты на территорию страны. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут негативно повлиять на общественное согласие и верховенство закона.

Для справки, группа Массиве Аттак неоднократно критиковала военные операции Израиля в Газе и известна своими выступлениями в поддержку Палестины. Лидер группы Роберт Дель Найя в апреле текущего года был в числе более чем 200 демонстрантов, задержанных в Лондоне за участие в акции в поддержку Палестины.