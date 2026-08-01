Почему закрылась строящаяся гигантская ферма по разведению осьминогов?

·78·Мир
Почему закрылась строящаяся гигантская ферма по разведению осьминогов?

В Испании официально отменили планы по созданию первой в мире коммерческой фермы по разведению осьминогов. После закрытия этого проекта, вызывавшего международные споры на протяжении нескольких лет, ряд стран и некоторые штаты США принимают меры по запрету разведения осьминогов еще до того, как оно начнется.

Речь идет о ферме стоимостью 65 миллионов евро, которую компания Нуева Песканова планировала построить в районе порта Лас-Пальмас на Канарских островах. Согласно проекту, планировалось производить 3 тысячи тонн мяса осьминогов ежегодно. Однако после пяти лет судебных споров о воздействии на окружающую среду компания отказалась от этого плана. Представители компании заявили, что решение связано исключительно с бизнесом и юридическими факторами.

С момента объявления о проекте в 2021 году он подвергался резкой критике со стороны зоозащитных организаций и общественности. Специалисты подчеркивали, что осьминоги — это высокоинтеллектуальные животные, способные чувствовать боль и стресс, и массовое содержание их в искусственных условиях представляет собой серьезную этическую проблему.

Sakkizoyoqlik suv ostidagi toshlar va o‘simliklar orasida suzmoqda.

По мнению ученых, содержание одиночных по своей природе осьминогов в одном резервуаре может привести к стрессу, агрессии и даже каннибализму. В то же время компания утверждала, что аквакультура снизит нагрузку на популяции осьминогов в дикой природе.

В последние годы американские штаты Вашингтон и Калифорния запретили разведение осьминогов. Аналогичные законопроекты также обсуждаются в Испании, Мексике и Чили. Эксперты расценивают это решение в Испании как важный шаг в борьбе против коммерческих ферм по разведению осьминогов, но не исключают, что в будущем подобные проекты могут появиться в других регионах.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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