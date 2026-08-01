Сильнейшее за 40 лет землетрясение в Италии вызвало панику

31 июля в расположенном на юге Италии городе Неаполь и его окрестностях произошло сильное землетрясение магнитудой 4,7. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 21 человек получил ранения различной степени тяжести, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, подземные толчки ощущались очень сильно во всем Неаполе, особенно в эпицентре — на территории Флегрейских полей. Землетрясение было зафиксировано в 19:46 по местному времени.

Специалисты отмечают, что это самое сильное землетрясение, наблюдаемое в районе Поццуоли за последние сорок лет. Подобный мощный толчок фиксируется впервые с момента возобновления брадисейсмической активности, связанной с медленным подъемом и опусканием земной коры в этом регионе.

Спустя несколько часов, примерно в 22:00 по местному времени, произошел повторный подземный толчок магнитудой 3,8, что еще больше усилило тревогу среди населения.

В результате землетрясения поврежден ряд жилых домов. Кроме того, из-за частичного обрушения опоры высоковольтной линии электропередачи было прервано электроснабжение в районах Фуоригрота и Баньоли. В целях безопасности также временно приостановлено движение поездов.

Кроме того, в районе вулкана Сольфатара обрушилась часть горного склона. Из-за крупных трещин, образовавшихся на дорогах, ведущих в порт Поццуоли, его деятельность была временно приостановлена.

В настоящее время местными властями организованы пункты экстренной помощи. Эвакуированным из пострадавших и опасных зон жителям раздают питьевую воду и предметы первой необходимости. Специалисты продолжают круглосуточное наблюдение за сейсмической активностью в регионе.