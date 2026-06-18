В Турции 12-летняя девочка упала с балкона второго этажа

·39·Мир
В Турции 12-летняя девочка упала с балкона второго этажа

В районе Идиль вилайета Ширнак в Турции 12-летняя девочка С.Т., кормившая голубей на балконе второго этажа своего дома, потеряла равновесие и упала вниз.

Инцидент попал на камеру уличного наблюдения. Заметив произошедшее, местные жители немедленно пришли на помощь и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая была сначала доставлена в государственную больницу Идиля, а затем переведена в больницу для женщин и детей Ширнака.

По предварительным данным, жизнь девочки удалось спасти, она находится под наблюдением врачей.

Специалисты напоминают о необходимости не оставлять детей одних на высоких балконах, устанавливать защитные сетки и убирать предметы, которые могут помочь ребенку выбраться на балкон.

ТурцияИдильШирнак
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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