В Турции 12-летняя девочка упала с балкона второго этажа
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В районе Идиль вилайета Ширнак в Турции 12-летняя девочка С.Т., кормившая голубей на балконе второго этажа своего дома, потеряла равновесие и упала вниз.
Инцидент попал на камеру уличного наблюдения. Заметив произошедшее, местные жители немедленно пришли на помощь и вызвали скорую помощь.
Пострадавшая была сначала доставлена в государственную больницу Идиля, а затем переведена в больницу для женщин и детей Ширнака.
По предварительным данным, жизнь девочки удалось спасти, она находится под наблюдением врачей.
Специалисты напоминают о необходимости не оставлять детей одних на высоких балконах, устанавливать защитные сетки и убирать предметы, которые могут помочь ребенку выбраться на балкон.
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