Ближний Восток: Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня

На пути к смягчению напряженности на Ближнем Востоке произошел важный политический сдвиг. В результате многосторонних переговоров при посредничестве США и Катара Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.

Международные наблюдатели оценивают это перемирие как первый серьезный шаг к тушению пламени крупной войны в регионе и нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Хронология перемирия и основные события

Цепочка развития событий в последние дни выглядела следующим образом:

Дата Детали события 17 июня Между США и Ираном был подписан дистанционный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение огня на всех фронтах. 19 июня Израиль и «Хезболла» согласились на режим прекращения огня со второй половины дня. Встреча США и Ирана в Швейцарии была отложена из-за столкновений в Ливане. Следующие 60 дней Важный этап, в течение которого стороны должны разработать окончательное мирное соглашение на основе взаимного понимания.

Условия соглашения и реальная ситуация на местах

Несмотря на вступление перемирия в силу, на линии фронта не наблюдается полного спокойствия. Важные аспекты ситуации следующие:

Позиции Армии обороны: Несмотря на перемирие, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохраняет свои позиции на южных территориях Ливана.

Позиция Израиля: «Если «Хезболла» не будет атаковать, мы также не будем продолжать военные действия». — Высокопоставленный израильский чиновник.

Столкновения в первые часы: Ливанские источники утверждают, что в первый час после начала перемирия Израиль нанес более 10 авиаударов, в результате которых при атаке беспилотников погибли два человека. Израиль отвергает эти обвинения, подчеркивая, что соглашение не было нарушено.

Большая политика: фактор Вашингтона, Тегерана и Трампа

За этим перемирием в Ливане стоит крупная геополитическая сделка между США и Ираном. По словам представителя «Хезболлы» Хасана Фадлаллы, Иран сделал прекращение огня на ливанском фронте основным условием для продолжения переговоров с США.

В настоящее время ситуация перешла в режим взаимного ожидания:

Позиция Тегерана: Иран хочет увидеть практическую реализацию обещаний США перед переходом к следующему этапу меморандума о взаимопонимании сторон.

Отношение Дональда Трампа: После отмены встречи в Швейцарии Трамп подверг критике руководство Ирана и в резком тоне заявил, что только Вашингтон определит, как будет проходить процесс в следующие 60 дней.

В настоящее время этот 60-дневный срок станет решающим периодом, который определит, установится ли в регионе прочный мир или столкновения вспыхнут с новой силой. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.