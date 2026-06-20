Ближний Восток: Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня

·28·Мир
Ближний Восток: Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня

На пути к смягчению напряженности на Ближнем Востоке произошел важный политический сдвиг. В результате многосторонних переговоров при посредничестве США и Катара Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.

Международные наблюдатели оценивают это перемирие как первый серьезный шаг к тушению пламени крупной войны в регионе и нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Хронология перемирия и основные события

Цепочка развития событий в последние дни выглядела следующим образом:

Дата

Детали события

17 июня

Между США и Ираном был подписан дистанционный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение огня на всех фронтах.

19 июня

Израиль и «Хезболла» согласились на режим прекращения огня со второй половины дня. Встреча США и Ирана в Швейцарии была отложена из-за столкновений в Ливане.

Следующие 60 дней

Важный этап, в течение которого стороны должны разработать окончательное мирное соглашение на основе взаимного понимания.

Условия соглашения и реальная ситуация на местах

Несмотря на вступление перемирия в силу, на линии фронта не наблюдается полного спокойствия. Важные аспекты ситуации следующие:

  • Позиции Армии обороны: Несмотря на перемирие, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохраняет свои позиции на южных территориях Ливана.

  • Позиция Израиля:

    «Если «Хезболла» не будет атаковать, мы также не будем продолжать военные действия». — Высокопоставленный израильский чиновник.

  • Столкновения в первые часы: Ливанские источники утверждают, что в первый час после начала перемирия Израиль нанес более 10 авиаударов, в результате которых при атаке беспилотников погибли два человека. Израиль отвергает эти обвинения, подчеркивая, что соглашение не было нарушено.

Большая политика: фактор Вашингтона, Тегерана и Трампа

За этим перемирием в Ливане стоит крупная геополитическая сделка между США и Ираном. По словам представителя «Хезболлы» Хасана Фадлаллы, Иран сделал прекращение огня на ливанском фронте основным условием для продолжения переговоров с США.

В настоящее время ситуация перешла в режим взаимного ожидания:

  • Позиция Тегерана: Иран хочет увидеть практическую реализацию обещаний США перед переходом к следующему этапу меморандума о взаимопонимании сторон.

  • Отношение Дональда Трампа: После отмены встречи в Швейцарии Трамп подверг критике руководство Ирана и в резком тоне заявил, что только Вашингтон определит, как будет проходить процесс в следующие 60 дней.

В настоящее время этот 60-дневный срок станет решающим периодом, который определит, установится ли в регионе прочный мир или столкновения вспыхнут с новой силой. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

ИзраильХезболлаСШАКатарИран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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