«Безголовый парень» бразильского блогера взорвал интернет

·2·Мир
«Безголовый парень» бразильского блогера взорвал интернет

Бразильский контент-мейкер Петти Крис оказалась в центре внимания в социальных сетях из-за необычного способа сохранения приватности своей личной жизни.

На романтических снимках она не закрывает лицо своего возлюбленного обычным эмодзи или стикером. Вместо этого она полностью удаляет голову с фотографий. В результате на кадрах видно тело парня, но кажется, что головы у него нет.

Такой стиль вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни оценивают это как креативный способ защиты личной жизни, другие в шутку комментируют: «любовь есть, а головы нет».

Фотографии Петти Крис быстро разошлись по сети и стали обсуждаться на многих страницах. Некоторые пользователи даже предполагают, что эта ситуация может стать новым интернет-трендом.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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