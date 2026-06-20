Недалеко от Лондона столкнулись два пассажирских поезда

19 июня в Великобритании, недалеко от города Бедфорд, произошло железнодорожное происшествие с участием двух пассажирских поездов.

По данным британской транспортной полиции, в результате столкновения погиб машинист одного из поездов. Кроме того, как сообщается, по меньшей мере 89 человек получили травмы различной степени тяжести, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, бригады скорой помощи и правоохранительные органы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были доставлены в ближайшие больницы.

Для установления причин происшествия начато специальное расследование. Специалисты выясняют, что стало причиной столкновения.