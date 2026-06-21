Удар мячом обернулся трагедией: скончался 14-летний футболист

Трагический инцидент произошел во время любительского футбольного матча в Аргентине.

В ходе игры мяч с силой ударил подростка в грудь. Он мгновенно закричал и упал на поле. Хотя спустя несколько секунд он смог подняться, вскоре снова рухнул на газон, после чего у него начались судороги.

Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали юного футболиста. К сожалению, по дороге у него остановилось сердце. Несмотря на все попытки реанимации, спасти жизнь подростка не удалось.

По мнению специалистов, причиной могла стать «коммоция сердца» (коммотио кордис) — редкое, но крайне опасное явление. При этом сильный удар в левую часть грудной клетки нарушает сердечный ритм, что приводит к внезапной смерти.