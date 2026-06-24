YouTube урегулировал иск подростка о зависимости от соцсети

Платформа YouTube, принадлежащая Google, урегулировала мировым соглашением судебный иск о зависимости от социальных сетей, поданный 15-летним подростком из штата Флорида, США. Это расценивается как очередное юридическое давление на технологические компании, которых обвиняют в усугублении кризиса психического здоровья среди детей.

В судебных документах подросток, указанный инициалами Р.К.К., обвинил платформы YouTube, Meta, TikTok и Снап в использовании специально разработанных механизмов для формирования зависимости пользователей. В частности, было отмечено, что бесконечная лента контента и функции автоматического воспроизведения видео привели к чрезмерному использованию, что вызвало у него тревожность, бессонницу и другие проблемы.

Google в своем заявлении отметил, что уделяет особое внимание развитию платформы таким образом, чтобы она была безопасной и соответствующей возрасту детей. Компания также напомнила о запуске приложения YouTube Кидс в 2015 году, специально предназначенного для детей.

Данное дело является частью более чем тысячи подобных исков в Калифорнии. Ранее 20-летняя девушка получила через суд компенсацию в размере 6 миллионов долларов, обвинив Meta и YouTube в создании систем, вызывающих зависимость у молодых пользователей.

В то же время другой суд в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить 375 миллионов долларов за введение пользователей в заблуждение относительно безопасности детей. В настоящее время по всей территории США продолжаются тысячи судебных разбирательств, связанных с деятельностью социальных сетей.