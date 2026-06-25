В США, Венесуэле и Японии зафиксированы сильные землетрясения

·5·Мир
В США, Венесуэле и Японии зафиксированы сильные землетрясения

За последние несколько часов в США, Венесуэле и Японии произошла серия сильных землетрясений. Самые тяжелые последствия наблюдаются в Венесуэле, где погибли десятки людей и сотни получили ранения.

Первый подземный толчок был зафиксирован 24 июня в 20:10 по ташкентскому времени в штате Калифорния, США. Магнитуда землетрясения составила 5,6. Погибших нет, однако несколько человек получили ранения. В округе Мендосино 7 427 потребителей остались без электроэнергии.

25 июня в 03:04 и 03:05 в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После основных толчков было зафиксировано еще 20 афтершоков.

Согласно официальным данным, в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. Многие здания обрушились. Работа аэропорта и метро была приостановлена.

Геологическая служба США сообщила, что число жертв может вырасти.

В этот же день в 03:30 по ташкентскому времени сильное землетрясение было зафиксировано вблизи острова Хонсю в Японии. Первоначально магнитуда была оценена в 6,9, но после последующих расчетов этот показатель был изменен на 7,2.

В Японии четыре человека получили легкие ранения. Железнодорожное сообщение было временно приостановлено, однако угроза цунами не была объявлена.

СШАВенесуэлаЯпонияКалифорнияХонсюЗемлетрясение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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