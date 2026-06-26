Самый одинокий отель в мире: для посещения нужна лицензия

Необычный отель, расположенный посреди Атлантического океана между Флоридой и Кубой, привлекает внимание путешественников. 23-летний тревел-блогер из Испании Рубен Холгадо поделился своими впечатлениями от этого необычного места, назвав его «самым одиноким отелем в мире».

В мае барселонский блогер опубликовал на своем YouTube-канале подробное видео об этом путешествии. Ролик за короткое время набрал почти 900 тысяч просмотров. Позже он выложил сокращенную версию в Instagram, где также собрал тысячи лайков.

Добраться до отеля можно только на лодке. Он находится примерно в часе езды от побережья Ки-Уэст. Самое интересное, что этот отель официально зарегистрирован как судно. Поэтому для проживания там гость должен иметь лицензию на управление лодкой.

Такой необычный отдых обходится недешево. Стоимость проживания на пять ночей составляет 3458 долларов США.

По словам Рубена Холгадо, владелец отеля — «Капитан Крис» — перед поездкой прислал ему список необходимых продуктов и другого оборудования. Также он предупредил, что в окрестностях часто встречаются акулы и в случае необходимости может потребоваться помощь спасателей.

По словам путешественника, во время поездки начался тропический шторм. На какое-то время он задумался, было ли правильным решением оставаться в одиночестве посреди океана. Однако шторм прошел без серьезных последствий.

Этот домик, размещенный на платформе Airbnb под названием «Tiki Suites», входит в число 10% лучших объектов. В нем есть такие удобства, как кондиционер, специальная деревянная кровать и скрытый телевизор. Вокруг можно наблюдать за дельфинами, ламантинами, скатами и различными тропическими рыбами.

Блогер рассказал, что в отеле есть коллекция DVD-фильмов. Среди них такие картины, как «Побег из Шоушенка», «Джанго освобожденный», «Авиатор» и «Дневник памяти». Но, находясь посреди океана, он в символическом смысле решил посмотреть знаменитый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник».

Во время путешествия Рубен Холгадо занимался снорклингом, чтобы посмотреть на затонувшие корабли, катался на падлборде и даже ловил рыбу на ужин. Он отметил, что эта поездка стала одним из самых необычных и запоминающихся приключений в его жизни.