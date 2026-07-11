Ракетный удар по Киеву: 10 человек получили ранения

·34·Мир
Ракетный удар по Киеву: 10 человек получили ранения

В результате очередного ракетного удара по Киеву пострадали десять человек, в том числе один ребенок. По данным украинских властей, удары также нанесли ущерб гражданским и производственным объектам города.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что целью атаки стали предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом Украины.

Десять человек получили ранения

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела Киева в общей сложности десять человек получили телесные повреждения.

Среди пострадавших есть один ребенок. Подробная информация об их состоянии и степени тяжести травм пока не приводится.

Какие объекты пострадали?

По данным ГСЧС Украины, в результате ударов:

  • была повреждена проезжая часть;

  • офисное здание;

  • два складских помещения.

На местах происшествий работали спасатели и оперативные службы.

Кличко сообщил о баллистических ракетах

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки использовались баллистические ракеты.

Жителям города рекомендовано соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Что заявила российская сторона?

Министерство обороны России сообщило, что в результате ударов по Киеву «пострадали предприятия военно-промышленного комплекса Украины».

Российское ведомство также заявило, что удары были нанесены по портовой инфраструктуре в городах Одесса, Черноморск и Измаил.

На данный момент подтвердить информацию, предоставленную сторонами, из независимых источников не представляется возможным. Данные о последствиях атаки и масштабах ущерба могут обновляться.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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