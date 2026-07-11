Ракетный удар по Киеву: 10 человек получили ранения
В результате очередного ракетного удара по Киеву пострадали десять человек, в том числе один ребенок. По данным украинских властей, удары также нанесли ущерб гражданским и производственным объектам города.
Российская сторона, в свою очередь, заявила, что целью атаки стали предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом Украины.
Десять человек получили ранения
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела Киева в общей сложности десять человек получили телесные повреждения.
Среди пострадавших есть один ребенок. Подробная информация об их состоянии и степени тяжести травм пока не приводится.
Какие объекты пострадали?
По данным ГСЧС Украины, в результате ударов:
была повреждена проезжая часть;
офисное здание;
два складских помещения.
На местах происшествий работали спасатели и оперативные службы.
Кличко сообщил о баллистических ракетах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки использовались баллистические ракеты.
Жителям города рекомендовано соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Что заявила российская сторона?
Министерство обороны России сообщило, что в результате ударов по Киеву «пострадали предприятия военно-промышленного комплекса Украины».
Российское ведомство также заявило, что удары были нанесены по портовой инфраструктуре в городах Одесса, Черноморск и Измаил.
На данный момент подтвердить информацию, предоставленную сторонами, из независимых источников не представляется возможным. Данные о последствиях атаки и масштабах ущерба могут обновляться.
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