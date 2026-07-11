«Эти споры создают СМИ»: Мартинес ответил на вопрос о судьях

·0·Спорт
«Эти споры создают СМИ»: Мартинес ответил на вопрос о судьях

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал споры о том, что на ЧМ–2026 судьи принимают решения в пользу действующих чемпионов. По его словам, команда сосредоточена не на подобных дискуссиях, а на игре на поле.

В четвертьфинале Аргентина встретится со Швейцарией. Перед матчем вопрос судейства снова вышел на повестку дня.

Мартинес поставил точку в спорах

Лисандро Мартинесу задали вопрос о том, что судьи принимают решения в пользу сборной Аргентины.

«Мне нечего сказать. Это вы создаете такие дискуссии. Мы же сосредоточены на том, чтобы выкладываться на поле на 100 процентов», — сказал он.

По его мнению, футболисты должны бороться за результат, не отвлекаясь на внешние обсуждения.

Аргентину ждет очередное серьезное испытание

Действующие чемпионы мира в четвертьфинале сразятся со сборной Швейцарии.

Несмотря на то, что Аргентина считается одним из фаворитов турнира, на команду в каждом матче оказывается огромное давление.

Защита статуса действующего чемпиона

ЧМ–2026, проходящий в Мексике, Канаде и США, продлится до 19 июля.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Теперь команде предстоит преодолеть барьер в лице Швейцарии, чтобы выйти в следующий этап.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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