«Эти споры создают СМИ»: Мартинес ответил на вопрос о судьях
Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал споры о том, что на ЧМ–2026 судьи принимают решения в пользу действующих чемпионов. По его словам, команда сосредоточена не на подобных дискуссиях, а на игре на поле.
В четвертьфинале Аргентина встретится со Швейцарией. Перед матчем вопрос судейства снова вышел на повестку дня.
Мартинес поставил точку в спорах
Лисандро Мартинесу задали вопрос о том, что судьи принимают решения в пользу сборной Аргентины.
«Мне нечего сказать. Это вы создаете такие дискуссии. Мы же сосредоточены на том, чтобы выкладываться на поле на 100 процентов», — сказал он.
По его мнению, футболисты должны бороться за результат, не отвлекаясь на внешние обсуждения.
Аргентину ждет очередное серьезное испытание
Действующие чемпионы мира в четвертьфинале сразятся со сборной Швейцарии.
Несмотря на то, что Аргентина считается одним из фаворитов турнира, на команду в каждом матче оказывается огромное давление.
Защита статуса действующего чемпиона
ЧМ–2026, проходящий в Мексике, Канаде и США, продлится до 19 июля.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Теперь команде предстоит преодолеть барьер в лице Швейцарии, чтобы выйти в следующий этап.
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