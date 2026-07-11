Сольбаккен назвал Англию фаворитом, но сделал важное предупреждение

·32·Спорт
Сольбаккен назвал Англию фаворитом, но сделал важное предупреждение

Сборная Норвегии выйдет на поле против Англии в четвертьфинале ЧМ–2026. Перед матчем главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен назвал соперника фаворитом, однако подчеркнул, что преимущество Англии не является абсолютным.

По мнению тренера, основное давление будет лежать именно на англичанах. Норвегия же постарается доказать, что она не является командой, зависящей только от Эрлинга Холанда.

«Англия — фаворит, но не явный»

Столе Сольбаккен признал сильный состав и большой опыт сборной Англии.

«Англия — фаворит, но не явный фаворит. Думаю, давление на Англию больше, чем на нас», — сказал он.

По его словам, Норвегия также чувствует ответственность за результат. Но как только игра начнется, футболисты забудут о давлении и сосредоточатся на задачах на поле.

Противостояние Кейна и Холанда

Перед четвертьфиналом основное внимание приковано к двум нападающим — Гарри Кейну и Эрлингу Холанду.

Сольбаккен не стал этого скрывать:

«Ни для кого не секрет, что Кейн — лидер сборной Англии, а Эрлинг — наш лидер».

В то же время тренер отметил, что оценивать встречу только как конкуренцию между двумя звездами было бы неправильно.

«Вы недостаточно высоко оцениваете других наших футболистов»

Сольбаккен подчеркнул, что в составе Норвегии, помимо Холанда, есть и другие игроки высокого уровня.

«Нет никаких сомнений — Холанд наш лидер. Однако, думаю, вы недостаточно высоко оцениваете некоторых других наших футболистов», — сказал тренер.

Он отметил, что даже Холанду нужна помощь товарищей по команде, чтобы забивать голы и демонстрировать свои возможности.

Норвегия готовится к сенсации

Англия может быть фаворитом на бумаге, но Норвегия верит в свои силы. Как видно из заявления Сольбаккена, команда намерена воспользоваться давлением на соперника и за счет своей командной игры выйти в полуфинал.

Теперь главный вопрос — одержит ли верх Англия во главе с Кейном или Норвегия под предводительством Холанда сотворит очередную сенсацию турнира?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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