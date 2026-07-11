Задержана женщина, которая обманывала мужчин, выйдя замуж 14 раз

В городе Лас-Вегас (США) была раскрыта мошенническая схема 33-летней Сяин Чэнь, которая в течение нескольких лет обманывала мужчин с помощью фиктивных браков.

Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2024 год женщина выходила замуж как минимум 14 раз. Она знакомилась с мужчинами через социальные сети и вскоре после свадьбы выманивала у них крупные суммы денег под предлогом лечения тяжелобольных родственников в Китае. Получив средства, она обрывала все связи и исчезала.

Выяснилось, что ранее Чэнь выходила замуж семь раз. В 2024 году она была задержана по подозрению в мошенничестве, но после освобождения под залог успела вступить в брак еще с семью мужчинами под именем Вики Лян.

Один из пострадавших рассказал, что дал женщине 23 тысячи долларов на лечение родственника, а через две недели она потребовала развода и пропала. Другой мужчина передал ей почти 30 тысяч долларов под предлогом покупки общего жилья.

В ходе расследования было установлено, что большую часть полученных денег женщина тратила на азартные игры. По данным полиции, в казино она проиграла более 300 тысяч долларов.

Сяин Чэнь призналась, что мошенническим путем завладела суммой более 100 тысяч долларов. Ожидается, что приговор ей будет объявлен 20 августа.