Хорошие новости для Англии перед четвертьфиналом: три футболиста вернулись в строй

Сборная Англии получила позитивные новости о составе перед важным матчем четвертьфинала ЧМ-2026 против Норвегии. Главный тренер Томас Тухель сообщил, что Деклан Райс, Рис Джеймс и Марк Гехи вернулись к тренировкам с командой.

Однако в составе англичан есть одна серьезная потеря — Джарелл Куанса, получивший красную карточку в матче против Мексики, пропустит следующую игру.

Трое футболистов вернулись к тренировкам

По словам Томаса Тухеля, Деклан Райс, Рис Джеймс и Марк Гехи вернулись в строй и провели тренировку в общей группе.

«Все трое вернулись и приняли участие в тренировках. Это очень хорошие новости. За исключением дисквалифицированного игрока, все готовы выйти на поле», — сказал немецкий специалист.

Это считается большим плюсом для Англии, особенно перед таким решающим этапом, как четвертьфинал.

Куанса не сыграет против Норвегии

Англия одержала победу над Мексикой со счетом 3:2. В той встрече защитник Джарелл Куанса получил красную карточку.

По этой причине он дисквалифицирован и не сможет помочь своей команде в четвертьфинальном матче против Норвегии.

Когда начнется матч?

Четвертьфинальная встреча между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля.

Матч начнется в 02:00 по ташкентскому времени.

Возвращение ключевых игроков сборной Англии дает Тухелю широкие возможности при выборе состава. Теперь главный вопрос — насколько эти возвращения повлияют на результат игры против Норвегии?