Хорошие новости для Англии перед четвертьфиналом: три футболиста вернулись в строй
Сборная Англии получила позитивные новости о составе перед важным матчем четвертьфинала ЧМ-2026 против Норвегии. Главный тренер Томас Тухель сообщил, что Деклан Райс, Рис Джеймс и Марк Гехи вернулись к тренировкам с командой.
Однако в составе англичан есть одна серьезная потеря — Джарелл Куанса, получивший красную карточку в матче против Мексики, пропустит следующую игру.
Трое футболистов вернулись к тренировкам
По словам Томаса Тухеля, Деклан Райс, Рис Джеймс и Марк Гехи вернулись в строй и провели тренировку в общей группе.
«Все трое вернулись и приняли участие в тренировках. Это очень хорошие новости. За исключением дисквалифицированного игрока, все готовы выйти на поле», — сказал немецкий специалист.
Это считается большим плюсом для Англии, особенно перед таким решающим этапом, как четвертьфинал.
Куанса не сыграет против Норвегии
Англия одержала победу над Мексикой со счетом 3:2. В той встрече защитник Джарелл Куанса получил красную карточку.
По этой причине он дисквалифицирован и не сможет помочь своей команде в четвертьфинальном матче против Норвегии.
Когда начнется матч?
Четвертьфинальная встреча между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля.
Матч начнется в 02:00 по ташкентскому времени.
Возвращение ключевых игроков сборной Англии дает Тухелю широкие возможности при выборе состава. Теперь главный вопрос — насколько эти возвращения повлияют на результат игры против Норвегии?
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