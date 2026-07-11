Во Франции из-за аномальной жары введен план чрезвычайных мер

Правительство Франции впервые задействовало план чрезвычайных мер «Орсек: экстремальная жара» из-за сильной жары, наблюдаемой в западных регионах страны. Об этом сообщает Эуроневс.

Данный план введен в 9 департаментах, где объявлен «красный» уровень опасности из-за жары. Метеорологи сообщили, что с 12 июля предупреждение будет расширено еще на 24 департамента, включая регион Иль-де-Франс, где расположен Париж.

Этот механизм экстренного реагирования, который обычно применяется во время наводнений и других крупных стихийных бедствий, на этот раз был задействован из-за рекордных температур.

Согласно официальным данным, с начала года во Франции произошло более 8 тысяч пожаров, в результате которых выгорело свыше 25 тысяч гектаров территории. В связи с этим правительство открывает центры охлаждения для пожилых людей и других уязвимых категорий граждан, а также устанавливает тысячи кондиционеров в больницах.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в стране продлится до 14 июля.