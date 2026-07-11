Официально объявлена численность населения Афганистана

По случаю Всемирного дня народонаселения Национальное управление статистики и информации Афганистана (NSIA) опубликовало обновленные демографические показатели страны.

Согласно официальным данным, население Афганистана достигло 37,2 миллиона человек. Это на 800 тысяч человек или на 2,2 процента больше по сравнению с прошлогодним показателем в 36,4 миллиона. 51 процент населения составляют мужчины, 49 процентов — женщины.

Согласно отчету, основная часть населения страны проживает в сельской местности. 70 процентов от общего числа жителей, или около 26 миллионов человек, живут в селах. Городское население составляет 9,8 миллиона человек (26 процентов), а около 1,5 миллиона граждан (4 процента) ведут кочевой образ жизни.

В разрезе регионов Кабул остается самой густонаселенной провинцией. В столичном регионе проживает 6,4 миллиона человек. На втором месте находится провинция Герат, где проживает 2,4 миллиона человек.