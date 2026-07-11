Гарри Кейн об Эрлинге Холанде: «Он настоящий зверь и машина по забиванию голов»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн перед четвертьфиналом Чемпионата мира высоко отозвался об одном из своих главных конкурентов — Эрлинге Холанде. На фоне усиливающихся сравнений между двумя бомбардирами, Кейн особо отметил физическую форму и эффективность норвежской звезды. Это противостояние вызывает большой интерес не только как дуэль двух сборных, но и как битва двух сильнейших центральных нападающих современности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Неттависен Гарри Кейн остановился на различиях между собой и Эрлингом Холандом. По его словам, несмотря на то, что оба числятся нападающими, их задачи на поле и стили игры кардинально различаются. Кейн считает себя футболистом, который больше вовлечен в командную игру и чаще взаимодействует с мячом.

Разные роли на поле

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Прежде всего, мы совершенно разные игроки. Да, нас обоих называют нападающими, но, честно говоря, это почти две разные позиции», — объяснил капитан сборной Англии. По его мнению, если Холанд — чистый завершитель, то Кейн предпочитает проявлять активность и в глубине поля.

Тем не менее, Кейн по достоинству оценил достижения звезды «Манчестер Сити». «Эрлинг показывает невероятную игру, к его статистике не придраться. Физически он настоящая машина, можно сказать, зверь. Его мастерство реализации моментов находится на высочайшем уровне», — добавил форвард «Баварии».

В настоящее время борьба за «Золотую бутсу» Чемпионата мира также идет именно между этими двумя футболистами. На счету Эрлинга Холанда 7 голов, а Гарри Кейн отстает от него всего на один мяч. Однако для Кейна личные награды стоят после командного успеха.

Главная цель — Кубок мира

Кейн высоко оценил этот турнир, на котором забивают все нападающие. Он подчеркнул, что высокая конкуренция на таких крупных соревнованиях побуждает его работать еще усерднее. Какими бы хорошими ни были личные результаты, для Гарри Кейна чемпионство 2026 года остается главной приоритетной задачей.

«Моя главная цель — выиграть Чемпионат мира с Англией, а не «Золотая бутса». Но я знаю, что для успеха моей команды моя задача — забивать голы», — заключил опытный нападающий. Четвертьфинальный матч, скорее всего, определит не только путевку в полуфинал, но и то, кто станет лучшим бомбардиром турнира.