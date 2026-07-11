Во Вьетнаме перевернулся катер с туристами

Во Вьетнаме в результате опрокидывания скоростного катера с туристами недалеко от острова Фукуок погибли 15 человек. Об этом сообщает Закон.кз.

По предварительным данным, в момент происшествия на борту катера находились 36 человек, включая 32 индийских туриста и 4 членов экипажа.

Трагедия произошла примерно в 400 метрах от острова Хон Мэй Рут Нгоай. После инцидента спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и начали работы по спасению пассажиров.

Согласно предварительным проверкам, причиной крушения могла стать техническая неисправность катера. В настоящее время по факту происшествия ведется официальное расследование.

Местные власти сообщили, что продолжаются работы по установлению личностей погибших и пострадавших, а также полное изучение причин катастрофы.