Ученые в изумлении: Земля может пережить жар Солнца

Ученые из Института астрономии КУ Леувен в Бельгии заявили, что планета Земля может пережить финальные стадии жизни Солнца. Согласно результатам нового исследования, эта вероятность может быть значительно выше, чем предполагалось ранее.

Исследование было опубликовано в научном журнале Астрономй &амп; Астрофйсикс. Ученые пересмотрели будущую судьбу Земли, наблюдая за звездой, похожей на Солнце, но уже достигшей завершающей стадии своей жизни.

Специалисты объясняют, что примерно через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода в своем ядре. После этого оно превратится в красного гиганта и может расшириться почти в 100 раз по сравнению со своим нынешним размером.

В этом процессе на Землю будут воздействовать два противоположных фактора. С одной стороны, резкое расширение Солнца может притянуть планету к себе. С другой стороны, звезда будет терять свои внешние слои и уменьшаться в массе. В результате ее гравитационное притяжение ослабнет, что создаст вероятность того, что Земля сместится на более далекую орбиту.

Автор исследования Матс Эсселдерс отмечает, что будущее Земли зависит именно от баланса между этими двумя процессами. Если гравитация Солнца окажется сильнее, планета будет поглощена. В противном случае Земля может выйти из опасной зоны.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые также наблюдали за звездой Л2 Пуппис, расположенной примерно в 200 световых годах от Земли. Когда-то она была похожа на Солнце, а сейчас переживает последнюю стадию своей жизни.

Расчеты, основанные на современных гравитационных моделях, показали, что Земля может избежать воздействия расширяющегося Солнца. Однако ученые подчеркивают, что для полного подтверждения этого вывода необходимы дополнительные наблюдения и более точные данные.

В то же время исследователи отметили, что вероятность того, что Меркурий и Венера будут поглощены внешними слоями ставшего красным гигантом Солнца, остается очень высокой.