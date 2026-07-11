Скалони рассказал, когда Месси может завершить карьеру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о завершении карьеры Лионелья Месси. По его мнению, аргентинская звезда может оставаться на самом высоком уровне столько, сколько сам пожелает.

Скалони также высоко оценил нынешнюю форму Месси, отметив, что трудно представить, насколько силен он был в молодости.

«Пока он сам не остановится, он будет оставаться лучшим»

Издание Mundo Deportivo приводит следующие слова Скалони:

«Если он сам не остановится, то будет оставаться лучшим. В 50 лет — нет, конечно, но пока он сам этого хочет, он будет оставаться величайшим футболистом».

Наставник аргентинцев подчеркнул, что влияние Месси на футбол по-прежнему огромно.

Скалони вспомнил молодость Месси

Тренер также высказался об уровне Месси в возрасте 23–24 лет.

«Я даже не могу представить, в каком состоянии он был в «Барселоне» в 23–24 года. Мы много об этом говорим», — сказал Скалони.

Эти слова были восприняты как признание того, что Месси сохраняет высочайший уровень на протяжении многих лет.

Месси участвует в шестом чемпионате мира

Лионель Месси выступает на шестом чемпионате мира в своей карьере.

На этом мундиале он с 8 голами лидирует в гонке бомбардиров наряду с Килианом Мбаппе.

Также Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 21 голом.

Теперь главный вопрос — когда Месси остановится?

Судя по словам Скалони, тренерский штаб Аргентины по-прежнему считает Месси главной фигурой команды.

Теперь всех болельщиков волнует один вопрос: сколько еще лет Лео будет играть на высоком уровне?