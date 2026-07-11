Муджтаба Хаменеи: «За Али Хаменеи и других жертв будет отомщено»
Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи заявил, что гибель бывшего Верховного лидера Али Хаменеи и других иранцев в результате атак США и Израиля не останется без ответа.
Как сообщает информационное агентство Фарс, обращение Муджтабы Хаменеи было опубликовано Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В нем подчеркивается, что месть является твердым требованием иранского народа.
«Мы клянемся наказать виновных за кровь всех мучеников, погибших в этих войнах. Это воля иранского народа, и она обязательно будет исполнена», — говорится в заявлении.
Муджтаба Хаменеи отметил, что этот вопрос не связан с отдельными личностями, и Иран не отступит от своих целей.
Сообщается, что данное заявление было взято из обращения, подготовленного в связи с церемонией похорон Али Хаменеи, где еще раз было подчеркнуто, что за погибших последует ответ.
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