Муджтаба Хаменеи: «За Али Хаменеи и других жертв будет отомщено»

Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи заявил, что гибель бывшего Верховного лидера Али Хаменеи и других иранцев в результате атак США и Израиля не останется без ответа.

Как сообщает информационное агентство Фарс, обращение Муджтабы Хаменеи было опубликовано Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В нем подчеркивается, что месть является твердым требованием иранского народа.

«Мы клянемся наказать виновных за кровь всех мучеников, погибших в этих войнах. Это воля иранского народа, и она обязательно будет исполнена», — говорится в заявлении.

Муджтаба Хаменеи отметил, что этот вопрос не связан с отдельными личностями, и Иран не отступит от своих целей.

Сообщается, что данное заявление было взято из обращения, подготовленного в связи с церемонией похорон Али Хаменеи, где еще раз было подчеркнуто, что за погибших последует ответ.