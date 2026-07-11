Угроза «большой войны»: Трамп хочет закрыть небо над Украиной — какова реакция России?

То, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность закрытия воздушного пространства Украины в качестве гарантий безопасности для страны, вызвало серьезную обеспокоенность и протесты в России. Российские политики и военные эксперты предупреждают, что такой шаг приведет к прямому крупномасштабному вооруженному столкновению. Zamin.уз представляет подробности вокруг этого заявления и реакцию российской стороны.

Заявление Трампа: контроль над небом Украины

Президент США Дональд Трамп в своем недавнем заявлении затронул вопросы гарантий безопасности для Украины, нефтеперерабатывающих заводов, а также переговоров с Киевом и Зеленским.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, он не исключил вариант установления контроля над воздушным пространством страны (закрытие неба). В то же время американский лидер особо подчеркнул, что если соглашение будет достигнуто другими путями, Вашингтон может полностью отказаться от предоставления таких гарантий.

Сенатор Джабаров: «Это означает расширение конфликта»

Сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что потенциальное закрытие воздушного пространства над Украиной может привести к резкому расширению конфликта и создать дополнительные риски для России. Политик описал опасные аспекты этого сценария следующим образом:

Такое решение фактически означает вовлечение многих участников в прямое противостояние.

Данный шаг может выйти за рамки нынешнего конфликта между Москвой и Киевом.

Дональд Трамп может не до конца осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной означает войну и расширение конфликта.

Военные специалисты в скором времени смогут объяснить американскому лидеру возможные последствия такого шага.

Реакция Кремля и выводы экспертов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что идея закрытия неба над Украиной ранее не обсуждалась. Он подчеркнул, что такой сценарий подразумевает участие сил НАТО, что абсолютно противоречит интересам России.

Эксперты из военных и научных кругов также выразили свое отношение к этому вопросу: